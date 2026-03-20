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Le rendez vous numérique La CoWo Pontonx-sur-l’Adour

Le rendez vous numérique La CoWo Pontonx-sur-l’Adour

Le rendez vous numérique La CoWo Pontonx-sur-l’Adour jeudi 16 avril 2026.

Lieu : La CoWo

Adresse : 3 Rue de Pion

Ville : 40465 Pontonx-sur-l'Adour

Département : Landes

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Tarif :

Le rendez vous numérique

La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16

Notre conseiller numérique est présent pour t’accompagner au quotidien dans tous tes usages numériques (ordinateurs, smartphones ou tablettes).
Notre conseiller numérique est présent pour t’accompagner au quotidien dans tous tes usages numériques (ordinateurs, smartphones ou tablettes).   .

La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 50 88 08 

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English : Le rendez vous numérique

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L’événement Le rendez vous numérique Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Tartas