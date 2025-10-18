Le rendez-vous Vin à la Commanderie de Peyrassol Commanderie de Peyrassol Flassans-sur-Issole
Le rendez-vous Vin à la Commanderie de Peyrassol Commanderie de Peyrassol Flassans-sur-Issole samedi 18 octobre 2025.
Le rendez-vous Vin à la Commanderie de Peyrassol
Commanderie de Peyrassol 1204 chemin de la Commanderie de Peyrassol Flassans-sur-Issole Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-18
UNE ANIMATION VIGNOBLES EN SCÈNE ! LES JOURNÉES VIGNOBLES & DÉCOUVERTES
Une balade en immersion dans le vignoble Château Peyrassol et la forêt de la Commanderie de Peyrassol.
.
Commanderie de Peyrassol 1204 chemin de la Commanderie de Peyrassol Flassans-sur-Issole 83340 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 69 71 02 contact@peyrassol.com
English :
VINEYARDS ON STAGE! VIGNOBLES & DÉCOUVERTES DAYS
An immersive stroll through the Château Peyrassol vineyard and the Commanderie de Peyrassol forest.
German :
EINE ANIMATION VIGNOBLES EN SCÈNE! DIE TAGE DER WEINBERGE & ENTDECKUNGEN
Ein Spaziergang, bei dem Sie in den Weinberg Château Peyrassol und den Wald der Commanderie de Peyrassol eintauchen.
Italiano :
VIGNETI IN SCENA! GIORNATE VIGNOBLES & DÉCOUVERTES
Una passeggiata tra i vigneti di Château Peyrassol e la foresta della Commanderie de Peyrassol.
Espanol :
LOS VIÑEDOS A ESCENA JORNADAS VIGNOBLES & DÉCOUVERTES
Un paseo por los viñedos del Château Peyrassol y el bosque de la Commanderie de Peyrassol.
L’événement Le rendez-vous Vin à la Commanderie de Peyrassol Flassans-sur-Issole a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Intercommunal Coeur du Var