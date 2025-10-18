Le rendez-vous Vin à la Commanderie de Peyrassol Commanderie de Peyrassol Flassans-sur-Issole

Le rendez-vous Vin à la Commanderie de Peyrassol Commanderie de Peyrassol Flassans-sur-Issole samedi 18 octobre 2025.

Le rendez-vous Vin à la Commanderie de Peyrassol

Commanderie de Peyrassol 1204 chemin de la Commanderie de Peyrassol Flassans-sur-Issole Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-18

UNE ANIMATION VIGNOBLES EN SCÈNE ! LES JOURNÉES VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

Une balade en immersion dans le vignoble Château Peyrassol et la forêt de la Commanderie de Peyrassol.

.

Commanderie de Peyrassol 1204 chemin de la Commanderie de Peyrassol Flassans-sur-Issole 83340 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 69 71 02 contact@peyrassol.com

English :

VINEYARDS ON STAGE! VIGNOBLES & DÉCOUVERTES DAYS

An immersive stroll through the Château Peyrassol vineyard and the Commanderie de Peyrassol forest.

German :

EINE ANIMATION VIGNOBLES EN SCÈNE! DIE TAGE DER WEINBERGE & ENTDECKUNGEN

Ein Spaziergang, bei dem Sie in den Weinberg Château Peyrassol und den Wald der Commanderie de Peyrassol eintauchen.

Italiano :

VIGNETI IN SCENA! GIORNATE VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

Una passeggiata tra i vigneti di Château Peyrassol e la foresta della Commanderie de Peyrassol.

Espanol :

LOS VIÑEDOS A ESCENA JORNADAS VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

Un paseo por los viñedos del Château Peyrassol y el bosque de la Commanderie de Peyrassol.

L’événement Le rendez-vous Vin à la Commanderie de Peyrassol Flassans-sur-Issole a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Intercommunal Coeur du Var