Le rendez-vous Vin à la Commanderie de Peyrassol Commanderie de Peyrassol Flassans-sur-Issole
samedi 17 octobre 2026 · Commanderie de Peyrassol · Flassans-sur-Issole
Informations pratiques
Flassans-sur-Issole
Le rendez-vous Vin à la Commanderie de Peyrassol
Commanderie de Peyrassol 1204 chemin de la Commanderie de Peyrassol Flassans-sur-Issole Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-17
UNE ANIMATION VIGNOBLES EN SCÈNE ! LES JOURNÉES VIGNOBLES & DÉCOUVERTES
Une balade en immersion dans le vignoble, la forêt et les oeuvres de la Commanderie de Peyrassol.
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Commanderie de Peyrassol 1204 chemin de la Commanderie de Peyrassol Flassans-sur-Issole 83340 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 69 71 02 contact@peyrassol.com
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English :
VINEYARDS ON STAGE! VINEYARD & DISCOVERY DAYS
An immersive stroll through the vineyards, forest and works of art of the Commanderie de Peyrassol.
L’événement Le rendez-vous Vin à la Commanderie de Peyrassol Flassans-sur-Issole a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme Intercommunal Coeur du Var