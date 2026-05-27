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Le rendez-vous Vin à la Commanderie de Peyrassol Commanderie de Peyrassol Flassans-sur-Issole

samedi 17 octobre 2026 · Commanderie de Peyrassol · Flassans-sur-Issole

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Commanderie de Peyrassol
Adresse
1204 chemin de la Commanderie de Peyrassol
Ville
83340 Flassans-sur-Issole
Département
Var
Tarif

Flassans-sur-Issole

Le rendez-vous Vin à la Commanderie de Peyrassol

Commanderie de Peyrassol 1204 chemin de la Commanderie de Peyrassol Flassans-sur-Issole Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-17

UNE ANIMATION VIGNOBLES EN SCÈNE ! LES JOURNÉES VIGNOBLES & DÉCOUVERTES
Une balade en immersion dans le vignoble, la forêt et les oeuvres de la Commanderie de Peyrassol.
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Commanderie de Peyrassol 1204 chemin de la Commanderie de Peyrassol Flassans-sur-Issole 83340 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 69 71 02  contact@peyrassol.com

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English :

VINEYARDS ON STAGE! VINEYARD & DISCOVERY DAYS
An immersive stroll through the vineyards, forest and works of art of the Commanderie de Peyrassol.

L’événement Le rendez-vous Vin à la Commanderie de Peyrassol Flassans-sur-Issole a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme Intercommunal Coeur du Var

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