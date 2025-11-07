Le renflouement des bateaux sabordés en Loire en août 1944 Espace René-Cassin Le Pellerin

Le renflouement des bateaux sabordés en Loire en août 1944 Espace René-Cassin Le Pellerin vendredi 7 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-07 19:00 –

Gratuit : oui Tout public

L’association d’histoire locale Autrefois Le Pellerin invite les habitants et passionnés d’histoire à une projection originale retraçant un épisode marquant de la mémoire du Pellerin : le renflouement des bateaux sabordés par les Allemands, le 11 août 1944, au lieu-dit « Bikini ». Ce film, riche en images d’archives, photographies et témoignages, plonge le spectateur dans l’émotion et l’intensité de ces événements qui ont marqué durablement la commune.Au-delà de la projection, c’est une véritable invitation à partager souvenirs et échanges autour d’un moment convivial, en redécouvrant ensemble l’histoire locale.Entrée gratuiteNe manquez pas cette occasion unique de célébrer le patrimoine et la mémoire collective du Pellerin.

Espace René-Cassin Le Pellerin 44640