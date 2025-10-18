Le renouveau de l’îlot Terrot-Jtekt Quartier Hyacinthe Vincent Dijon

Le renouveau de l’îlot Terrot-Jtekt Quartier Hyacinthe Vincent Dijon samedi 18 octobre 2025.

Le renouveau de l’îlot Terrot-Jtekt Samedi 18 octobre, 14h00 Quartier Hyacinthe Vincent Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:00:00+01:00 – 2025-10-18T15:00:00+01:00

Fin : 2025-10-18T14:00:00+01:00 – 2025-10-18T15:00:00+01:00

À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, découvrez le quartier JTEK-Terrot aux côtés de Daniel Schoen, directeur général et architecte-urbaniste qui a mené ce projet de mutation.

Cette visite abordera les enjeux de la reconversion des espaces industriels et de la maîtrise de l’étalement urbain.

Rendez-vous le samedi 18 octobre à 14h au 9 rue Alfred de Musset.

Visite gratuite sans inscription.

Quartier Hyacinthe Vincent 2 Rue Angélique Ducoudray Dijon 21000 Montmuzard Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, découvrez le quartier JTEK-Terrot aux côtés de Daniel Schoen, directeur général et architecte-urbaniste qui a mené ce projet de mutation.

©ICOVIL