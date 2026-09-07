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Le renouveau du musée Saint-Léger, nouveau chapitre, Musée d’art et d’histoire Saint-Léger, Soissons

samedi 19 septembre 2026 · Musée d'art et d'histoire Saint-Léger · Soissons

Le renouveau du musée Saint-Léger, nouveau chapitre, Musée d’art et d’histoire Saint-Léger, Soissons

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée d'art et d'histoire Saint-Léger
Adresse
2 Rue de la Congrégation, 02200 Soissons, France
Ville
02200 Soissons
Département
Aisne

Le renouveau du musée Saint-Léger, nouveau chapitre Samedi 19 septembre, 14h30 Musée d’art et d’histoire Saint-Léger Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Rencontre avec les responsables scientifiques du projet. Projet innovant, espace de préfiguration du futur musée d’art et d’histoire, le nouveau parcours consacré à l’histoire et l’archéologie de Soissons et du Soissonnais vous sera présenté avant son aboutissement en 2027.

Musée d’art et d’histoire Saint-Léger 2 Rue de la Congrégation, 02200 Soissons, France Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 0323933050 https://www.ville-soissons.fr/loisirs-culture-sport/les-musees-de-soissons-514.html L’abbaye tient son nom de l’évêque d’Autun, Saint-Léger, martyrisé au VIIe siècle, dont la mère s’était retirée à l’abbaye Notre-Dame de Soissons. Fondée en 1139, l’abbaye fait suite à une communauté de chanoines séculiers dont la plus ancienne mention remonte à 1070. Ne manquez pas le cloitre dans le plus pur style gothique, doté de riches décorations, ainsi que la crypte et sa chapelle.
Rencontre avec les responsables scientifiques du projet. Projet innovant, espace de préfiguration du futur musée d’art et d’histoire, le nouveau parcours consacré à l’histoire et l’archéologie de et…

©Gil Giulio

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