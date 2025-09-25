Le renseignement face au chaos mondial Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris

XVème Assises Nationales de la Recherche Stratégique

Le Conservatoire national des arts et métiers a le plaisir de vous convier aux XVèmes Assises Nationales de la Recherche Stratégique, intitulées « Le renseignement face au chaos mondial ». Cet événement, organisé en partenariat avec des experts de haut niveau, réunira des figures clés témoins du monde du renseignement, ainsi que des professeurs et chercheurs du Cnam.

Au programme : des keynotes sur les défis du contre-terrorisme et de l’adaptation aux nouvelles menaces, des panels sur les enjeux géopolitiques (Afrique, Chine-Russie), la Guerre-Froide 2.0, la cybersécurité et les guerres narratives, ainsi qu’une session dédiée aux travaux des doctorants.

Dans un contexte marqué par les mutations stratégiques et les défis croissants du renseignement, cette journée s’impose comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels, chercheurs et décideurs.

[https://my.weezevent.com/assises-nationales-de-la-recherche-strategique-2025](https://my.weezevent.com/assises-nationales-de-la-recherche-strategique-2025)

PROGRAMME

08.30 ACCUEIL

09.00 OUVERTURE

Alain BAUER, Professeur titulaire de la Chaire de Criminologie, Cnam

9h10 – INTRODUCTION THÉMATIQUE

Philippe BAUMARD, Professeur des Universités, Cnam

« Le renseignement face aux mutations du chaos mondial »

9h30 – KEYNOTES D’OUVERTURE

Monsieur le Secrétaire général pour l’analyse et la stratégie du Ministère des Armées

Sir Richard DEARLOVE KCMG OBE, Ancien directeur du Secret Intelligence Service

9h50 – PANEL 1 : LES SERVICES DE RENSEIGNEMENT FACE AUX DÉFIS ACTUELS

Modération : Michel GUÉRIN, Inspecteur général honoraire de la police nationale

Eleni BRAAT, Assiociate Professor in Political History at Utrecht University

Olivier FORCADE, Directeur de l’UMR SIRICE, Faculté des Lettres, Sorbonne Université

Jean-François GAYRAUD, Directeur de l’Académie du Renseignement

« Former les acteurs du renseignement : enjeux et perspectives »

10.50 Questions-réponses

11.05 Pause

11h20 – PANEL 2 : ÉPICENTRES DU CHAOS – ANALYSE GÉOPOLITIQUE

Modération : Anne BADER, Fondatrice de l’International Cybersecurity Dialogue – Experte ESDR3C

Clotilde CHAMPEYRACHE, Maîtresse de conférences, Cnam, PSDR3C-ESDR3C

Yvon PESQUEUX, Professeur émérite, Cnam, ESDR3C

« L’Afrique : résilience, renaissance ou déclin ? »

Jean-Vincent HOLEINDRE, Professeur des Universités en Sciences Politiques, Université Panthéon-Assas

« Europe – Etats-Unis, la dérive des continents ? »

Alice EKMAN, EUISS : [https://www.iss.europa.eu/about-us/author/alice-ekman](https://www.iss.europa.eu/about-us/author/alice-ekman)

« Chine-Russie : retour d’analyse »

12.20 Questions-réponses

12.35 Pause déjeuner

14h00 – PANEL 3 : GUERRE FROIDE 2.0 ? ENSEIGNEMENTS DE L’HISTOIRE DE LA GUERRE FROIDE

Modération : Agathe COUDERC, Maîtresse de conférences, Cnam PSDR3C-ESDR3C

Patrick CALVAR, Ancien directeur général de la DGSI

« Des blocs idéologiques aux confrontations hybrides »

Pierre de BOUSQUET, Ancien coordonateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme (CNRLT)

Jean-François CLAIR, Ancien directeur adjoint de la DST

« Le contre-espionnage dans un monde multipolaire »

Nigel INKSTER, Conseiller principal à l’IIS pour la cybersécurité et la Chine – Expert ESDR3C

15.00 Questions-réponses

15.15 Pause

15h30 – PANEL 4 : GUERRES NARRATIVES ET GUERRE NUMÉRIQUE

Modération : Philippe BAUMARD, Professeur des Universités, Cnam, PSDR3C-ESDR3C

Edouard KLEIN, Fondateur de Beaver Labs, Expert ESDR3C

« De l’art de perdre une bataille informationnelle »

Général Eric FREYSSINET, Conseiller cyber du ComCyber-MI

« La cyberdéfense face aux déstabilisations informationnelles »

Rémy FÉVRIER, Maître de conférences Cnam, PSDR3C-ESDR3C

David COLON, Sciences Po Paris

« La guerre de l’information : acteurs et méthodes »

16.30 Questions-réponses

16h45 – PANEL DES DOCTORANTS

Présentation par Agathe COUDERC, Maîtresse de conférences, Cnam PSDR3C-ESDR3C

Présentation rapide des travaux de recherche

Doctorants ESDR3C :

BAK Tarinda, BUNOUST-BECQUES Florian, NDZIE Justine Nathalie.

17.15 FIN DES TRAVAUX

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-25T08:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-25T18:00:00.000+02:00

Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris