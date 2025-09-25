Le renseignement face au chaos mondial Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris
Le renseignement face au chaos mondial par le CNAM
XVème Assises Nationales de la Recherche Stratégique
Le Conservatoire national des arts et métiers a le plaisir de vous convier aux XVèmes Assises Nationales de la Recherche Stratégique, intitulées « Le renseignement face au chaos mondial ». Cet événement, organisé en partenariat avec des experts de haut niveau, réunira des figures clés témoins du monde du renseignement, ainsi que des professeurs et chercheurs du Cnam.
Au programme : des keynotes sur les défis du contre-terrorisme et de l’adaptation aux nouvelles menaces, des panels sur les enjeux géopolitiques (Afrique, Chine-Russie), la Guerre-Froide 2.0, la cybersécurité et les guerres narratives, ainsi qu’une session dédiée aux travaux des doctorants.
Dans un contexte marqué par les mutations stratégiques et les défis croissants du renseignement, cette journée s’impose comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels, chercheurs et décideurs.
[https://my.weezevent.com/assises-nationales-de-la-recherche-strategique-2025](https://my.weezevent.com/assises-nationales-de-la-recherche-strategique-2025)
PROGRAMME
08.30 ACCUEIL
09.00 OUVERTURE
Alain BAUER, Professeur titulaire de la Chaire de Criminologie, Cnam
9h10 – INTRODUCTION THÉMATIQUE
Philippe BAUMARD, Professeur des Universités, Cnam
« Le renseignement face aux mutations du chaos mondial »
9h30 – KEYNOTES D’OUVERTURE
Monsieur le Secrétaire général pour l’analyse et la stratégie du Ministère des Armées
Sir Richard DEARLOVE KCMG OBE, Ancien directeur du Secret Intelligence Service
9h50 – PANEL 1 : LES SERVICES DE RENSEIGNEMENT FACE AUX DÉFIS ACTUELS
Modération : Michel GUÉRIN, Inspecteur général honoraire de la police nationale
Eleni BRAAT, Assiociate Professor in Political History at Utrecht University
Olivier FORCADE, Directeur de l’UMR SIRICE, Faculté des Lettres, Sorbonne Université
Jean-François GAYRAUD, Directeur de l’Académie du Renseignement
« Former les acteurs du renseignement : enjeux et perspectives »
10.50 Questions-réponses
11.05 Pause
11h20 – PANEL 2 : ÉPICENTRES DU CHAOS – ANALYSE GÉOPOLITIQUE
Modération : Anne BADER, Fondatrice de l’International Cybersecurity Dialogue – Experte ESDR3C
Clotilde CHAMPEYRACHE, Maîtresse de conférences, Cnam, PSDR3C-ESDR3C
Yvon PESQUEUX, Professeur émérite, Cnam, ESDR3C
« L’Afrique : résilience, renaissance ou déclin ? »
Jean-Vincent HOLEINDRE, Professeur des Universités en Sciences Politiques, Université Panthéon-Assas
« Europe – Etats-Unis, la dérive des continents ? »
Alice EKMAN, EUISS : [https://www.iss.europa.eu/about-us/author/alice-ekman](https://www.iss.europa.eu/about-us/author/alice-ekman)
« Chine-Russie : retour d’analyse »
12.20 Questions-réponses
12.35 Pause déjeuner
14h00 – PANEL 3 : GUERRE FROIDE 2.0 ? ENSEIGNEMENTS DE L’HISTOIRE DE LA GUERRE FROIDE
Modération : Agathe COUDERC, Maîtresse de conférences, Cnam PSDR3C-ESDR3C
Patrick CALVAR, Ancien directeur général de la DGSI
« Des blocs idéologiques aux confrontations hybrides »
Pierre de BOUSQUET, Ancien coordonateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme (CNRLT)
Jean-François CLAIR, Ancien directeur adjoint de la DST
« Le contre-espionnage dans un monde multipolaire »
Nigel INKSTER, Conseiller principal à l’IIS pour la cybersécurité et la Chine – Expert ESDR3C
15.00 Questions-réponses
15.15 Pause
15h30 – PANEL 4 : GUERRES NARRATIVES ET GUERRE NUMÉRIQUE
Modération : Philippe BAUMARD, Professeur des Universités, Cnam, PSDR3C-ESDR3C
Edouard KLEIN, Fondateur de Beaver Labs, Expert ESDR3C
« De l’art de perdre une bataille informationnelle »
Général Eric FREYSSINET, Conseiller cyber du ComCyber-MI
« La cyberdéfense face aux déstabilisations informationnelles »
Rémy FÉVRIER, Maître de conférences Cnam, PSDR3C-ESDR3C
David COLON, Sciences Po Paris
« La guerre de l’information : acteurs et méthodes »
16.30 Questions-réponses
16h45 – PANEL DES DOCTORANTS
Présentation par Agathe COUDERC, Maîtresse de conférences, Cnam PSDR3C-ESDR3C
Présentation rapide des travaux de recherche
Doctorants ESDR3C :
BAK Tarinda, BUNOUST-BECQUES Florian, NDZIE Justine Nathalie.
17.15 FIN DES TRAVAUX
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-09-25T08:30:00.000+02:00
Fin : 2025-09-25T18:00:00.000+02:00
https://culture.cnam.fr/septembre/le-renseignement-face-au-chaos-mondial–1552994.kjsp?RH=evnt_mai
Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris