Le Repair Café – Hucqueliers et environs répare ! Repair Café – Hucqueliers et environs Le Clivet

Le Repair Café – Hucqueliers et environs répare ! Samedi 18 octobre, 09h00 Repair Café – Hucqueliers et environs Pas-de-Calais

Entrée libre

Début : 2025-10-18T09:00 – 2025-10-18T12:00

Venez avec vos objets cassés ou défectueux et nous regarderons ensemble comment les réparer ce samedi 18 octobre de 9h à 12h !

Plus d’informations au 03 21 90 53 85

Retrouvez nous chaque mercredi de semaine paire de 18h à 20h !

Repair Café – Hucqueliers et environs 1 rue d'hucqueliers, 62650 preures Le Clivet 62650 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 90 53 85

On vous aide à réparer à Preures ! Venez avec vos objets cassés ou défectueux et nous regarderons ensemble comment les réparer ce samedi 18 octobre de 9h à 12h ! repair-café électroménager