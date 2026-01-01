Le Repair Café Solid’Erdre souffle sa 1ère bougie La pause solid’erdre La Pause Solid’Erdre Vallons-de-l’Erdre

Le Repair Café Solid’Erdre souffle sa 1ère bougie La pause solid’erdre

La Pause Solid’Erdre 1 rue de la Garenne Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 09:30:00

fin : 2026-01-31 17:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Le Repair Café Soldi’Erdre souffle sa première bougie ! À cette occasion, il ouvrira exceptionnellement ses portes toute la journée.

Que faire d’un grille-pain qui ne grille plus ? d’un aspirateur qui n’aspire plus ? d’une tondeuse qui ne tond plus ? d’un vélo qui ne pédale plus ? d’une fermeture de pantalon qui ne ferme plus ? …

Les jeter ? Pas question ! Réparons-les ensemble !

Quelques exemples d’interventions possibles

petit électroménager grille-pain, cafetière, sèche-cheveux, lampe, micro-ondes, friteuse, etc.

outillage de jardin taille-haie, tondeuse, petit outillage, etc.

couture vêtements, rideaux, sacs, initiation à l’utilisation d’une machine à coudre, créations simples, etc.

appareils numériques téléphones, tablettes, pc, conseils d’utilisation, etc.

équipement audiovisuel radio, télévision, chaine hifi, platine disques, etc.

vélos mécaniques ou avec assistance électrique, pneus, freins, chaîne, etc.

petit mobilier chaises, étagères, petits meubles, etc.

soudures, …

…

Pour la couture, l’équipe de couturières propose d’initier à la machine à coudre en confectionnant des lingettes/sopalin/cellophane réutilisables et peut-être à l’avenir en réalisant des créations à partir de patrons simples. À faire évoluer en fonction des souhaits et besoins de chacun.

Si vous pensez venir, pour éviter de faire le déplacement pour rien, nous vous conseillons de téléphoner quelques jours avant au 06 88 15 75 21 (Quentin) pour préciser le type de réparation souhaité.

Accueil convivial assuré ! .

La Pause Solid’Erdre 1 rue de la Garenne Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 77 33 69 77 pausesoliderdre.440@secours-catholique.org

English :

The Soldi’Erdre Repair Café is celebrating its first birthday! To mark the occasion, it will be opening its doors all day long.

