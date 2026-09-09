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Le repas caritatif – Toques en Chablais 2026 Lycée hôtelier Savoie Léman Thonon-les-Bains

vendredi 2 octobre 2026 · Lycée hôtelier Savoie Léman · Thonon-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Lycée hôtelier Savoie Léman
Adresse
40 Boulevard Carnot
Ville
74200 Thonon-les-Bains
Département
Haute-Savoie
Tarif
69 69 69

Thonon-les-Bains

Le repas caritatif – Toques en Chablais 2026

Lycée hôtelier Savoie Léman 40 Boulevard Carnot Thonon-les-Bains Haute-Savoie

Tarif : 69 – 69 – 69 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 19:00:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

Restaurant aux allures gastronomique
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Lycée hôtelier Savoie Léman 40 Boulevard Carnot Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 71 55 55  thonon@thononlesbains.com

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English :

A restaurant with a gourmet feel

L’événement Le repas caritatif – Toques en Chablais 2026 Thonon-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-09 par SPL DESTINATION THONON

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