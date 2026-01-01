Le repas de la Bonne Année Salle des fêtes Semoussac
Le repas de la Bonne Année Salle des fêtes Semoussac samedi 17 janvier 2026.
Salle des fêtes Place du 11 novembre Semoussac Charente-Maritime
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
Début : 2026-01-17 19:00:00
2026-01-17
Repas de la Bonne Année à partir de 19h à la salle des fêtes. Soirée dansante animée par DJ Damien
Inscriptions avant le 11 janvier
+33 6 80 72 85 60
English :
New Year’s meal from 7pm at the Salle des Fêtes. Dance party with DJ Damien
Registration before January 11
