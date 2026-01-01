Le repas de la Bonne Année Salle des fêtes Semoussac

Le repas de la Bonne Année

Salle des fêtes Place du 11 novembre Semoussac Charente-Maritime

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 19:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Repas de la Bonne Année à partir de 19h à la salle des fêtes. Soirée dansante animée par DJ Damien

Inscriptions avant le 11 janvier

.

Salle des fêtes Place du 11 novembre Semoussac 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 72 85 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

New Year’s meal from 7pm at the Salle des Fêtes. Dance party with DJ Damien

Registration before January 11

L’événement Le repas de la Bonne Année Semoussac a été mis à jour le 2026-01-06 par Offices de Tourisme de Jonzac