Le repas des aînés baulois 2025

119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 12:30:00

fin : 2025-12-12 15:00:00

Date(s) :

2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12

Repas social et solidaire. Inscriptions dans les annexes de mairie d’Escoublac, du Guézy et de Lajarrige, et au CCAS sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Les inscriptions sont prévues à compter du 24 novembre 2025. Mercredi 10 décembre de 12 h 30 à 15 h , jeudi 11 décembre de 12 h 30 à 15 h , vendredi 12 décembre de 12 h 30 à 15 h. .

119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 75

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le repas des aînés baulois 2025 La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2025-11-12 par ADT44