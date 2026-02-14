Le repas des aînés, Espace René-Cassin, Le Pellerin

Le repas des aînés Vendredi 20 février, 12h00 Espace René-Cassin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T12:00:00+01:00 – 2026-02-20T18:00:00+01:00

Fin : 2026-02-20T12:00:00+01:00 – 2026-02-20T18:00:00+01:00

Comme chaque année, la Ville a le plaisir d’inviter ses aînés au traditionnel repas spectacle des aînés, qui se tiendra le vendredi 20 février 2026, à partir de midi, à l’Espace René Cassin. Un moment festif à ne pas manquer et un rendez-vous très attendu, placé sous le signe de la convivialité, de la bonne humeur et de la musique !

Cette année, le repas sera animé par l’Orchestre Café de Paris, avec son spectacle « Mon p’tit music-hall ».

Sur scène, Nathalie et Alain, deux artistes, chanteurs et musiciens talentueux, proposeront une animation riche et variée, mêlant chansons françaises des années 50 aux années 2000, solos ou en duo et avec de nombreux changements de costumes.

Les invités voyageront ainsi avec eux à travers le temps, de Joséphine Baker à Charles Trenet, en passant par les airs de musette, les succès des années 60 et 70, les chansons à texte, les années yéyé, mais aussi de magnifiques morceaux instrumentaux : valses viennoises, succès de Sidney Bechet ou Jean-Claude Borelli, sans oublier quelques airs lyriques bien connus comme Carmen ou Andrea Bocelli.

À l’issue du repas, place au bal dansant !

Chacun pourra profiter de la piste pour danser au rythme de musiques de salon, d’ambiance ou plus actuelles. Un moment chaleureux, festif et intergénérationnel à partager…

Vous avez jusqu’au vendredi 30 janvier pour vous inscrire

Organisé par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville, le repas des aînés est ouvert aux habitants du Pellerin âgés de 72 ans et plus.

Si vous êtes concerné, une invitation vous a probablement été envoyée à votre domicile. Si tel n’était pas le cas, nous vous invitons à vous inscrire directement auprès du CCAS avant le vendredi 30 janvier 2026.

Un transport en navette Pelleribus sera possible le jour de l’événement. Pour en bénéficier, merci de l’indiquer lors de votre inscription.

Plus d’infos au 02 40 05 69 81

Espace René-Cassin Boulevard Jean-Monnet Le Pellerin Le Pellerin 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 05 69 81 »}]

La Ville a le plaisir d’inviter ses aînés à son annuel repas spectacle

L’Orchestre Café