LE REPAS DES CHASSEURS NÉBIANAIS Nébian

LE REPAS DES CHASSEURS NÉBIANAIS Nébian vendredi 17 octobre 2025.

LE REPAS DES CHASSEURS NÉBIANAIS

4 Rue Anatole France Nébian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Venez partager le traditionnel repas des chasseurs, une soirée qui s’annonce savoureuse et festive. Le comité des fêtes tiendra la buvette, et pour l’ambiance Michel Dellamore à la guitare.

Venez partager le traditionnel repas des chasseurs, une soirée qui s’annonce savoureuse et festive. Le comité des fêtes tiendra la buvette, et pour l’ambiance Michel Dellamore à la guitare. .

4 Rue Anatole France Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 06 43

English :

Come and enjoy the traditional hunters’ meal, an evening that promises to be both tasty and festive. The Comité des Fêtes will be manning the refreshment bar, and Michel Dellamore will be on guitar for the atmosphere.

German :

Kommen Sie und genießen Sie das traditionelle Jägeressen, ein Abend, der schmackhaft und festlich zu werden verspricht. Das Festkomitee wird den Ausschank übernehmen und für die richtige Stimmung sorgen: Michel Dellamore an der Gitarre.

Italiano :

Venite a gustare il tradizionale pasto dei cacciatori, una serata che si preannuncia gustosa e festosa. Il comitato dei festeggiamenti si occuperà del punto di ristoro e Michel Dellamore suonerà la chitarra.

Espanol :

Ven a disfrutar de la tradicional comida de cazadores, una velada que promete ser sabrosa y festiva. La comisión de festejos se encargará del avituallamiento y Michel Dellamore tocará la guitarra.

L’événement LE REPAS DES CHASSEURS NÉBIANAIS Nébian a été mis à jour le 2025-09-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS