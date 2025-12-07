Le repas des chefs Salle des fêtes Bidache

Le repas des chefs

Salle des fêtes Place du Fronton Bidache

Début : 2025-12-07

12h, ouverture des portes. Apéritif possible sur place (non compris dans le prix du repas).

13h, repas sur place ou à emporter, réservation fortement recommandée.

Un repas gastronomique pour soutenir le téléthon concocté par nos chefs et artisans locaux du Pays de Bidache Gilles Darrieumerlou Restaurant basque à Bidache, Buno Laurent Restaurant l’Etape à Arancou, Sébastien Pons 1 air 2 Chefs à Bardos, Laurent Miremont Restaurant le Gantxo à Guiche, Lucas Mendes Chef privé à Bidache, Hugo Manca M’traiteur à Guiche, Mélanie Lahargou Délices de Mélou à Bergouey-Viellenave, Henri Lagrabe Boulangerie Lagrabe à Bidache.

Au menu velouté de potimarron, espuma de foie gras et sa brunoise de pain d’épices, boudin noir en croute de maïs Grand Roux du pays basque, pommes rôties, butternuts et coulis de cèpes, gâteau basque, glace à la vanille, café et vin. .

Salle des fêtes Place du Fronton Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

