LE REPAS DES FAUVES Laurens

LE REPAS DES FAUVES Laurens vendredi 3 octobre 2025.

LE REPAS DES FAUVES

Place Jean Moulin Laurens Hérault

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Dans la France occupée, sept amis se retrouvent pour fêter l’anniversaire de leur hôte. La soirée se déroule sous les meilleurs auspices, jusqu’à ce qu’au pied de leur immeuble soient abattus deux officiers allemands. Par représailles, la Gestapo exige qu’ils désignent deux otages choisis parmi eux. »

Comédie Dramatique de Vahé Katcha, présentée par la Cie du Fait exprès

A partir de 10 ans.

.

Place Jean Moulin Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 62 38 30 mediatheque@mairie-laurens.fr

English :

« In occupied France, seven friends get together to celebrate their host’s birthday. The evening is going well, until two German officers are shot dead at the foot of their building. In retaliation, the Gestapo demands that they designate two hostages chosen from among themselves. »

Dramatic comedy by Vahé Katcha, presented by Cie du Fait exprès

Ages 10 and up.

German :

« Im besetzten Frankreich treffen sich sieben Freunde, um den Geburtstag ihres Gastgebers zu feiern. Der Abend verläuft unter den besten Vorzeichen, bis am Fuße ihres Gebäudes zwei deutsche Offiziere erschossen werden. Als Vergeltung verlangt die Gestapo, dass sie zwei Geiseln aus ihrer Mitte benennen. »

Dramatische Komödie von Vahé Katcha, präsentiert von der Cie du Fait exprès

Ab 10 Jahren.

Italiano :

« Nella Francia occupata, sette amici si riuniscono per festeggiare il compleanno del loro ospite. La serata sta andando bene, fino a quando due ufficiali tedeschi vengono uccisi con un colpo di pistola ai piedi del loro edificio. Per rappresaglia, la Gestapo chiede loro di nominare due ostaggi tra loro »

Commedia drammatica di Vahé Katcha, presentata dalla Cie du Fait exprès

Dai 10 anni in su.

Espanol :

« En la Francia ocupada, siete amigos se reúnen para celebrar el cumpleaños de su anfitrión. La velada va bien, hasta que dos oficiales alemanes son abatidos a tiros al pie de su edificio. En represalia, la Gestapo les exige que nombren a dos rehenes de entre ellos »

Comedia dramática de Vahé Katcha, presentada por la Cie du Fait exprès

A partir de 10 años.

L’événement LE REPAS DES FAUVES Laurens a été mis à jour le 2025-09-05 par 34 OT AVANT-MONTS