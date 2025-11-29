Le repas des fauves – Le Théâtre de la clairière Amicale Laïque Ygos-Saint-Saturnin

Le repas des fauves – Le Théâtre de la clairière Amicale Laïque

Le Théâtre de la Clairière de l’Amicale Laïque de Morcenx,

vous présente la pièce Le Repas des fauves, d’après l’œuvre de Vahé Katcha, mise en scène par Bruno Gouzil.

En 1942, dans une ville de la banlieue parisienne, Victor a réuni des amis pour fêter l’anniversaire de sa femme Sophie, malgré les restrictions de l’Occupation. La soirée conviviale, est brutalement interrompue par des coups de feu au-dehors ; deux officiers allemands sont abattus. (librairie théâtrale) .

English : Le repas des fauves – Le Théâtre de la clairière Amicale Laïque

The Théâtre de la Clairière of the Amicale Laïque de Morcenx,

presents Le Repas des fauves, based on the work of Vahé Katcha, directed by Bruno Gouzil.

In 1942, in a suburban Parisian town, Victor has gathered a group of friends to celebrate his wife Sophie’s birthday…

German : Le repas des fauves – Le Théâtre de la clairière Amicale Laïque

Das Théâtre de la Clairière der Amicale Laïque von Morcenx,

präsentiert Ihnen das Stück Le Repas des fauves, nach dem Werk von Vahé Katcha, unter der Regie von Bruno Gouzil.

Im Jahr 1942 hat Victor in einer Pariser Vorstadt einige Freunde versammelt, um den Geburtstag seiner Frau Sophie zu feiern…

Italiano :

Il Théâtre de la Clairière de l’Amicale Laïque de Morcenx,

presenta lo spettacolo Le Repas des fauves, basato sull’opera di Vahé Katcha, per la regia di Bruno Gouzil.

Nel 1942, in una cittadina alla periferia di Parigi, Victor ha riunito un gruppo di amici per festeggiare il compleanno della moglie Sophie…

Espanol : Le repas des fauves – Le Théâtre de la clairière Amicale Laïque

El Théâtre de la Clairière de l’Amicale Laïque de Morcenx

presenta la obra Le Repas des fauves, basada en la obra de Vahé Katcha, dirigida por Bruno Gouzil.

En 1942, en un pueblo de las afueras de París, Victor ha reunido a un grupo de amigos para celebrar el cumpleaños de su esposa Sophie…

