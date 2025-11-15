LE REPAS DES FAUVES SALLE ANGÈLE DEL RIO BETTINI Portet-sur-Garonne

LE REPAS DES FAUVES SALLE ANGÈLE DEL RIO BETTINI Portet-sur-Garonne samedi 15 novembre 2025.

LE REPAS DES FAUVES

SALLE ANGÈLE DEL RIO BETTINI Allée du Grand Chêne Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15 22:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Inscrivez- vous à cette pièce de théâtre.

Une incroyable nuit. Un voyage dans le temps… 1942, dans la France occupée, sept amis se retrouvent chez les Pélissier pour un repas d’anniversaire. La soirée va bon train lorsque deux officiers allemands sont abattus au pied de l’immeuble.

En guise de représailles, le commandant Kaubach, de la Gestapo, investit l’immeuble pour réclamer deux otages dans chaque appartement. Mais comme il reconnaît en Victor Pélissier, un libraire qu’il fréquente et dont il apprécie les conseils, il accorde par courtoisie aux convives un délai de deux heures pour désigner eux-mêmes les deux otages qui seront exécutés. Le repas des Fauves peut commencer…

Sauver sa peau à n’importe quel prix en piétinant les règles de l’amitié, de l’amour, en ayant recours à toutes les indignités tel est le canevas de ce huis clos édifiant, empreint de cruauté et d’humour. .

SALLE ANGÈLE DEL RIO BETTINI Allée du Grand Chêne Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 31

English :

Sign up for this play.

German :

Melden Sie sich für dieses Theaterstück an.

Italiano :

Iscriviti a questo spettacolo.

Espanol :

Apúntate a esta obra.

L’événement LE REPAS DES FAUVES Portet-sur-Garonne a été mis à jour le 2025-09-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE