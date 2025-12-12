LE REPAS DES FAUVES Théâtre chateaubriand Saint Malo intra muros Paris Samedi 31 janvier 2026, 20h30 Entrée adulte 10€ tarif réduit 5€ gratuit moins de 12 ans

Le théâtre Issue de secours propose Le repas des Fauves de Vahé Katcha au profit de l’association Rêves de Clown pour les enfants hospitalisés Quand la culture se met au service de la solidarité !

« Le repas des fauves »

En 1942, dans une ville de la région parisienne, Victor a réuni des amis pour fêter l’anniversaire de sa femme Sophie. La soirée conviviale est brutalement interrompue par des coups de feu au-dehors ; deux officiers allemands sont abattus. Le commandant SS Kaubach surgit dans l’appartement et exige deux otages pour supléer les coupables en fuite. Les convives disposent de deux heures pour les choisir parmi eux…

Le grand mérite de cette pièce, est de nous mettre en face et même d’une certaine manière au milieu d’un panel de comportements où chacun aujourd’hui, peut se reconnaître. Les questionnements qui traversent cette tragi-comédie sont intemporels : qu’aurions-nous fait à leur place ? Telle est la question presque banale, simple mais pourtant complexe qui assaille le spectateur, le confrontant ainsi à ses propres faiblesses, et le mettant en garde contre toute tentative de jugement….

Vous en jugerez par vous-même.

Un drame intense qui explore les choix difficiles et les tensions palpables au cœur de cette situation extraordinaire.

cette pièce sera joué au profit de l’association Rêves de Clown qui œuvre pour les enfants et adultes hospitalisés . Merci d’avance pour votre soutien !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-31T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-31T22:30:00.000+01:00

1

0661802095 – https://www.helloasso.com/associations/issue-de-secours/evenements/piece-de-theatre-le-repas-des-fauves agnes.menaut@hotmail.fr

Théâtre chateaubriand Saint Malo intra muros 6 rue René groult Quartier de Plaisance Paris 75014 Paris