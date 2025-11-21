Le Repas des Gens Théâtre Emile Loubet Montélimar

Le Repas des Gens

Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar Drôme

Tarif : 12 – 12 – 25 EUR

Date :

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21 22:00:00

Date(s) :

2025-11-21

Dans Le Repas des Gens, François Cervantes transforme un dîner en théâtre. Un couple ordinaire découvre la scène et la magie du quotidien raconté. Drôle, tendre et surprenant, ce spectacle célèbre l’art de partager et d’émouvoir autrement.

Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 43 02 99 billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr

English :

In Le Repas des Gens, François Cervantes transforms a dinner party into a theater. An ordinary couple discover the stage and the magic of everyday life. Funny, tender and surprising, this show celebrates the art of sharing and moving in new ways.

German :

In Le Repas des Gens verwandelt François Cervantes ein Abendessen in ein Theater. Ein gewöhnliches Paar entdeckt die Bühne und die Magie des erzählten Alltags. Lustig, zärtlich und überraschend, feiert dieses Stück die Kunst, auf andere Weise zu teilen und zu berühren.

Italiano :

In Le Repas des Gens, François Cervantes trasforma una cena in un teatro. Una coppia qualunque scopre il palcoscenico e la magia della vita quotidiana raccontata attraverso le storie. Divertente, tenero e sorprendente, questo spettacolo celebra l’arte di condividere e muoversi in modi nuovi.

Espanol :

En Le Repas des Gens, François Cervantes convierte una cena en un teatro. Una pareja normal y corriente descubre el escenario y la magia de la vida cotidiana contada a través de historias. Divertido, tierno y sorprendente, este espectáculo celebra el arte de compartir y conmover de nuevas maneras.

L'événement Le Repas des Gens Montélimar a été mis à jour le 2025-10-13