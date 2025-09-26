Le repas des gens Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix

Le repas des gens

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix Finistère

Début : 2026-03-31 20:00:00

fin : 2026-03-31 21:35:00

2026-03-31

Compagnie L’entreprise François Cervantes

Théâtre. Tout public, dès 12 ans

Au départ il y a le désir de François Cervantes de déployer l’une des scènes marquantes du Cabaret des absents (programmé en 2023) pour raconter une nouvelle histoire de théâtre, le théâtre qu’il aime et porte haut public, démocratique et profondément humaniste. Un irrésistible duo clownesque tout droit sorti des Deschiens Catherine Germain/Julien Cottereau accueilli pour ce dîner incongru par l’excellent Stephan Pastor en maître d’hôtel, convie à partager leur émerveillement à l’occasion de leurs premiers pas au théâtre.

Le couple ne se parle qu’au moment du dîner où leur maison est toujours ouverte. Tout le quartier y passe, ça entre, ça sort, ça discute. Lui, timide et taiseux, elle, enjouée et bavarde, ils n’ont jamais quitté leur quartier et, comme beaucoup de gens, ne sont jamais allés au théâtre de leur vie. À l’invitation d’un cousin ils découvrent la magie de la scène, assistent à la rencontre du visible avec l’invisible, des présents et des absents.

Alors s’opère le glissement dans un onirisme touchant, telle une mise en abyme servie par le duo tout en nuances et au formidable talent comique. L’auteur et metteur en scène associé à la Criée de Marseille dirigée par Robin Renucci, a du cœur ; il irradie les spectateurs en convoquant en eux l’Autre, l’étrange, ce qui est ailleurs et encore inconnu. .

