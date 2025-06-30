LE REPAS DES GENS – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

Le repas des gens De François Cervantes Dans « Le repas de gens », pièce de l’auteur François Cervantes, un couple qui n’est jamais allé au théâtre se retrouve invité à dîner sur scène pour rencontrer le public.Robert et sa femme ne sont jamais allés au théâtre de leur vie. Peu à peu, aidés par la surprise, l’émerveillement et l’excellent vin qu’on leur a servi, ils sont gagnés par l’étrange émotion d’être sur scène devant un public. Ce couple, par leur regard, nous redonne l’essence du théâtre, avant la mise en scène, avant la scénographie, avant même l’écriture. Quelqu’un prend la parole, s’adresse aux gens qui sont réunis là. Ces gens-là viennent d’ailleurs : non pas du passé, d’un monde lointain, mais ils viennent d’un quartier voisin. lls nous rappellent que l’autre vient toujours d’ailleurs, qu’il est toujours autre, que la conversation est ce mouvement incessant, que la communauté se forme a` l’horizontale, par une multitude de liens invisibles et fragiles. Franc¸ois Cervantes dévoile une pièce enchanteresse et humaine, bien incarnée par une distribution de haute volée.

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69