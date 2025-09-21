Le repas dont vous êtes le héro une chasse aux trésors à vélo Châteauroux
Le repas dont vous êtes le héro une chasse aux trésors à vélo Châteauroux dimanche 21 septembre 2025.
Le repas dont vous êtes le héro une chasse aux trésors à vélo
52 Rue de l’Indre Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Récoltez des ingrédients en testant vos connaissances sur le patrimoine castelroussin pour réaliser et déguster votre repas berrichon devant un bal trad !
Venez avec vos vélos ! .
52 Rue de l’Indre Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 50 69 64 80
English :
Gather ingredients and test your knowledge of Castelroussin’s heritage to create and enjoy your own Berrichon meal in front of a traditional dance!
German :
Sammeln Sie Zutaten, indem Sie Ihr Wissen über das Kulturerbe von Castelroussin testen, um Ihr berrichonisches Essen vor einem Bal Trad zuzubereiten und zu genießen!
Italiano :
Raccogliete gli ingredienti e mettete alla prova la vostra conoscenza del patrimonio di Castelroussin per preparare e gustare il vostro pasto Berrichon davanti a un ballo tradizionale!
Espanol :
Reúna los ingredientes y ponga a prueba sus conocimientos sobre el patrimonio de Castelroussin para elaborar y degustar su propia comida berrichonesa delante de un baile tradicional
L’événement Le repas dont vous êtes le héro une chasse aux trésors à vélo Châteauroux a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Châteauroux Berry Tourisme