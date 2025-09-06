Le repas du Millénaire Sur les bords de l’Orne, près de la salle des fêtes Louvigny

La mairie de Louvigny vous invite à un grand banquet convivial au bord de l’Orne. Dès 19h, venez partager un grand Repas du Millénaire sur le thème des Vikings, dans le cadre des festivités du Millénaire de Caen.

Au programme

Apéritif offert par la municipalité

Concert avec Courseval

Atelier jonglage

Spectacle de feux avec Flam’ Anime

Animations pour petits et grands maquillage, sculpture sur ballons

Rôtisserie, crêpes et buvette sur place

Pensez à apporter vos couverts ! .

Sur les bords de l’Orne, près de la salle des fêtes Grande rue Louvigny 14111 Calvados Normandie +33 2 31 75 10 61

English : Le repas du Millénaire

Louvigny Town Hall invites you to a convivial banquet on the banks of the Orne. From 7pm, join us for a Viking-themed Millennium Meal, as part of Caen’s Millennium festivities.

German : Le repas du Millénaire

Die Stadtverwaltung von Louvigny lädt Sie zu einem großen, geselligen Bankett am Ufer der Orne ein. Ab 19 Uhr können Sie im Rahmen der Millenniumsfeierlichkeiten in Caen ein großes Millenniumsmahl mit dem Thema « Wikinger » genießen.

Italiano :

Il Municipio di Louvigny vi invita a un banchetto conviviale sulle rive del fiume Orne. A partire dalle 19.00, potrete gustare un ottimo pasto del millennio sul tema dei vichinghi, nell’ambito dei festeggiamenti del millennio di Caen.

Espanol :

El Ayuntamiento de Louvigny le invita a un banquete de convivencia a orillas del río Orne. A partir de las 19:00 horas, venga a compartir una gran Comida del Milenio sobre el tema de los vikingos, en el marco de las fiestas del Milenio de Caen.

