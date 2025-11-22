Le repère lumineux des petits lutins Porte de France Marsal

Le repère lumineux des petits lutins

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-22 13:30:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-11-22

A la tombée de la nuit, venez admirer la magie du Musée du Sel ! Le parc s’illumine et révèle un monde féerique peuplé de petits lutins avec leur magnifique igloo.

Un moment enchanteur pour émerveiller petits et grands.Tout public

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr

English :

When night falls, come and admire the magic of the Musée du Sel! The park lights up to reveal a fairytale world populated by little elves in their magnificent igloos.

An enchanting moment to fill young and old with wonder.

German :

Wenn die Nacht hereinbricht, können Sie den Zauber des Salzmuseums bewundern! Der Park wird beleuchtet und enthüllt eine märchenhafte Welt, die von kleinen Kobolden mit ihrem wunderschönen Iglu bevölkert wird.

Ein zauberhafter Moment, der Groß und Klein zum Staunen bringt.

Italiano :

Quando cala la notte, venite ad ammirare la magia del Musée du Sel! Il parco si illumina per rivelare un mondo magico popolato da piccoli elfi nei loro magnifici igloo.

Un momento incantevole che riempie di meraviglia grandi e piccini.

Espanol :

Al caer la noche, venga a admirar la magia del Musée du Sel El parque se ilumina para revelar un mundo mágico poblado de pequeños duendes en sus magníficos iglús.

Un momento encantador para maravillar a grandes y pequeños.

L’événement Le repère lumineux des petits lutins Marsal a été mis à jour le 2025-10-30 par OT DU PAYS SAULNOIS