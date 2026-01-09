LE REPÈRE VÉLO LA CAFETIERE Aurignac
LE REPÈRE VÉLO LA CAFETIERE Aurignac samedi 14 février 2026.
LE REPÈRE VÉLO
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne
Tarif : 3 – 3 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-06-13 13:00:00
Date(s) :
2026-02-14 2026-03-14 2026-04-11 2026-05-16 2026-06-13 2026-07-11
Rejoins cet atelier de petite mécanique collaborative autour du vélo !
L’atelier fonctionne par adhésion, chaque 1er samedi à 2 chiffres du mois.
Possibilité également de prendre rendez-vous via le site internet, ou en laissant un message dans la boîte aux lettres. 3 .
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 6 76 68 59 43
English :
Join us in this collaborative bike workshop!
