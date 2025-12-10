LE REPOS DU GUERRIER Pézenas

LE REPOS DU GUERRIER

Seul-en-scène un brin déjanté mêlant théâtre et cirque.

Dans ce spectacle, l’artiste touche à tout, Edouard Peurichard (lanceur de couteaux, acrobate et vidéaste amateur) nous livre un regard intime, non sans une pointe d’ironie, sur son parcours d’artiste de cirque.

On suit un acrobate sur les rotules, lanceur de couteaux douteux, qui tente de rejouer les moments les plus marquants de son parcours professionnel.

Des scènes vécues, fantasmées ou parfois même totalement plagiées, nous racontent en creux les espoirs et les renoncements d’une vie d’artiste.

Spectacle lauréat du label européen circus next.

English :

A wacky one-man show combining theater and circus.

