LE REPOS DU GUERRIER, Villeneuve-lès-Maguelone

LE REPOS DU GUERRIER

235 Boulevard des Moures Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Tarif : 6 – 6 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Lanceur de couteaux, fil-de-fériste et acrobate, Édouard Peurichard a décidé qu’enchaîner les prouesses physiques ne lui suffisait plus. Alors, pourquoi ne pas déposer les armes une seconde pour raconter son parcours ? Mais les mots sont-ils pour lui aussi faciles à tripatouiller que des lames affûtées ?

Le repos du guerrier est un seul-en-scène un brin déjanté à cheval entre le cirque et le théâtre où l’artiste touche-à-tout s’attelle au récit hésitant et franchement tordant de son expérience des plateaux –

qu’elle soit véridique ou totalement fantasmée.

Avec sa gouaille, ses adresses incessantes au public et son téléphone portable scotché à la tête en guise de micro HF, le circassien prend un malin plaisir à dévoiler les coulisses et les à-côtés de son art sans ménager ses efforts. Une folle énergie au service d’un hymne à la joie !

Accessible pour les personnes à mobilité réduite

à partir de 8 ans

à partir de 20h00 .

English :

Knife-thrower, tightrope walker and acrobat, Édouard Peurichard has decided that one physical feat after another is no longer enough for him. So why not lay down his arms for a second and tell his story? But are words as easy to fiddle with as sharp blades?

