Le Repos Sauvage, sa forêt poétique et son café-livre Festival du Repos Sauvage La baronnerie Chalonnes-sur-Loire

La baronnerie 1287 Levée de la Grêlerie Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-07-19 10:00:00

fin : 2025-07-20 19:00:00

2025-07-19

Au Repos Sauvage, un Café-livre et une Forêt poétique vous attendent !

Le Repos Sauvage, c’est un lieu habité, dans une île bordée de Loire. C’est aussi un festival estival dans lequel la poésie, la musique, les mots et les tressages sont d’humeur malicieuse et sauvage. Cette année, il se met à l’écoute du murmure foisonnant du lieu et de ses vivants !

> Dans le Café-livre, les livres vivent en plein air et en liberté. Sirotez un verre, allongez-vous dans les nids de lecture, bouquinez, écoutez des poèmes chuchotés à vos oreilles…

> Dans la Forêt poétique, déambulez et amusez-vous ! Vous entrerez dans le ventre-bibliothèque d’une baleine, vous croiserez une sirène de Loire, vous vous amuserez à rencontrer les habitant.es à plumes, à pattes, à feuilles, à nageoires du Repos Sauvage.

> Le Café-livre et la Forêt poétique du Repos Sauvage sont en déambulation libre et ouverts de 10 h à 19 h les Samedi 19 & Dimanche 20 juillet Buvette et goûter possibles sur place

L’ensemble du programme du Repos sauvage est téléchargeable ici http://www.lerepossauvage.blogspot.com

Contact 06 89 50 97 69 06 86 24 75 08 lesdevisseuses@gmail.com .

English :

At Le Repos Sauvage, a Café-livre and a Poetic Forest await you!

German :

In Le Repos Sauvage erwarten Sie ein Büchercafé und ein Poetischer Wald!

Italiano :

A Le Repos Sauvage vi aspettano un book café e un bosco poetico!

Espanol :

En Le Repos Sauvage le esperan un café-libro y un bosque poético

