Le républicanisme de Robespierre Amphi René Cassin Institut d'études politiques (IEP) Sciences Po Aix Aix-en-Provence mardi 14 octobre 2025.

Mardi 14 octobre 2025 de 18h15 à 20h. Amphi René Cassin Institut d'études politiques (IEP) Sciences Po Aix 25 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence

Début : 2025-10-14 18:15:00

fin : 2025-10-14 20:00:00

2025-10-14

Une conférence organisée avec l’association étudiante Liberté d’Aixpression, Provence, l’association PROMENO (Provence, Mémoire Monde ouvrier) et l’Université Populaire du Pays d’Aix.

Historien de la révolution française, spécialiste de la figure de Robespierre, Yannick Bosc proposera une approche de la pensée politique de Maximilien Robespierre et de sa conception de la république, à travers le prisme de ce que ce dernier appelait une « économie politique populaire ». .

English :

A conference organized with the Liberté d?Aixpression, Provence student association, the PROMENO (Provence, Mémoire Monde ouvrier) association and the Université Populaire du Pays d’Aix.

German :

Eine Konferenz, die in Zusammenarbeit mit der Studentenvereinigung Liberté d’Aixpression, Provence, der Vereinigung PROMENO (Provence, Mémoire Monde ouvrier) und der Université Populaire du Pays d’Aix organisiert wurde.

Italiano :

Una conferenza organizzata con l’associazione studentesca Liberté d’Aixpression, Provence, l’associazione PROMENO (Provence, Mémoire Monde ouvrier) e l’Université Populaire du Pays d’Aix.

Espanol :

Conferencia organizada con la asociación de estudiantes Liberté d’Aixpression, Provence, la asociación PROMENO (Provence, Mémoire Monde ouvrier) y la Université Populaire du Pays d’Aix.

