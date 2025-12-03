Le requin-taupe commun, un voyageur de l’océan ? CCI de Morlaix Morlaix

Le requin-taupe commun, un voyageur de l’océan ?

CCI de Morlaix 42 Quai du Léon Morlaix Finistère

Début : 2025-12-03 20:30:00

fin : 2025-12-03 22:00:00

2025-12-03

Conférence organisée dans le cadre des Mercredis de l’Espace des sciences

Avec Sandrine Serre, chercheur en biologie marine à l’IRD (Institut de recherche pour le développement)

Le requin-taupe commun défraye les communications sur les réseaux sociaux depuis quelques années à travers des rencontres impressionnantes et parfois spectaculaires.

Le requin-taupe commun est un cousin éloigné du grand requin blanc et partage avec lui un aspect trapu, bien qu’il soit plus petit. Il ne représente aucune menace pour les humains, toutefois, l’augmentation des observations par les citoyens dans une zone restreinte des Côtes d’Armor soulève des interrogations sur la présence du requin-taupe commun dans les eaux bretonnes. Des requins ont été équipés de balises et suivis pendant plusieurs mois dans les eaux de l’Atlantique et de la Manche.

Une conférence voyageuse dans le sillage de ces animaux. .

CCI de Morlaix 42 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 29 27

