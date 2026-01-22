Le restaurant La Maison fête la Saint-Valentin Hotel-Restaurant Les Jardins de Deauville Saint-Martin-aux-Chartrains

Le restaurant La Maison fête la Saint-Valentin

Hotel-Restaurant Les Jardins de Deauville 670 Route de Pont l’Evêque Saint-Martin-aux-Chartrains Calvados

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Menu pour les amoureux

Profitez de cette journée spéciale pour déguster des mets en amoureux .

ENTRÉE

L’accord des cœurs gourmands

Foie gras de canard marbré, chutney de figues, brisure de pain d’épices

Layered duck foie gras, fig chutney and spiced bread crumble

*

PLATS

Amour à point ?

Filet de bœuf , farandole de petits légumes, jus corsé

beef fillet, seasonal vegetables and rich jus

*

DESSERT

Quand la passion s’entremêle

Entremets Cassis & Fruit de la Passion

Blackcurrant & Passion Fruit Entremet .

English : Le restaurant La Maison fête la Saint-Valentin

Menu for lovers

