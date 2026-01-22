Le restaurant La Maison fête la Saint-Valentin Hotel-Restaurant Les Jardins de Deauville Saint-Martin-aux-Chartrains
Le restaurant La Maison fête la Saint-Valentin
Hotel-Restaurant Les Jardins de Deauville 670 Route de Pont l'Evêque Saint-Martin-aux-Chartrains Calvados
Début : 2026-02-14 19:00:00
2026-02-14
Menu pour les amoureux
Profitez de cette journée spéciale pour déguster des mets en amoureux .
ENTRÉE
L’accord des cœurs gourmands
Foie gras de canard marbré, chutney de figues, brisure de pain d’épices
Layered duck foie gras, fig chutney and spiced bread crumble
PLATS
Amour à point ?
Filet de bœuf , farandole de petits légumes, jus corsé
beef fillet, seasonal vegetables and rich jus
DESSERT
Quand la passion s’entremêle
Entremets Cassis & Fruit de la Passion
Blackcurrant & Passion Fruit Entremet .
Hotel-Restaurant Les Jardins de Deauville 670 Route de Pont l’Evêque Saint-Martin-aux-Chartrains 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 40 40 reception@lesjardinsdedeauville.com
Menu for lovers
