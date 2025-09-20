Le restaurant Les Caudalies fête ses 20 ans ! Visitez les lieux à l’occasion de cet anniversaire Restaurant Les Caudalies Châlons-en-Champagne
Visites de 30 min environ.
Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00
Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00
À l’occasion des 20 ans, le restaurant Les Caudalies ouvre ses portes : venez découvrir son architecture remarquable de style Art déco.
Restaurant Les Caudalies 2 rue Abbé Lambert 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://mesreservations.chalonsenchampagne.fr/journees-europeennes-du-patrimoine »}] L’ancien hôtel Royer et Grandthille, situé à Châlons-en-Champagne, aujourd’hui transformé en restaurant Les Caudalies.
L’immeuble, datant de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, possède deux entrées et des parties en pan de bois visibles depuis la ruelle Saint-Alpin. François-Xavier-Louis Gargam, trésorier de France, est le premier propriétaire connu.
L’hôtel est ensuite acquis par Jean-Baptiste-Victor Royer dans les années 1840, qui le rénove en 1861, lui donnant une forme en « U » avec une cour centrale. En 1887, des travaux de reconstruction des façades sont réalisés, suivis de l’ajout d’une véranda, d’une salle de billard et d’un boudoir.
Après la mort de Victor Royer en 1888, l’hôtel est racheté par la famille Grandthille, industriels lorrains. Justin Grandthille transforme l’hôtel en ajoutant un jardin d’hiver sur deux niveaux, une maison de gardien, et une grille en ferronnerie. Ces aménagements reflètent le style bourgeois du XIXe siècle. Le jardin d’hiver, avec sa charpente métallique, ses vitraux décorés et son sol en mosaïque, est représentatif de l’art industriel de l’époque. La véranda et les salons conservent des éléments décoratifs typiques du XVIIIe et XIXe siècles.
Le bâtiment est inscrit dans la zone de protection du Patrimoine Architectural, urbain et paysager et protégé au titre des Monuments historiques depuis 2007. Il a été ouvert au public lors des Journées européennes du patrimoine.
