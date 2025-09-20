Le restaurant Les Caudalies fête ses 20 ans ! Visitez les lieux à l’occasion de cet anniversaire Restaurant Les Caudalies Châlons-en-Champagne

Visites de 30 min environ.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

À l’occasion des 20 ans, le restaurant Les Caudalies ouvre ses portes : venez découvrir son architecture remarquable de style Art déco.

Restaurant Les Caudalies 2 rue Abbé Lambert 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://mesreservations.chalonsenchampagne.fr/journees-europeennes-du-patrimoine »}] L’ancien hôtel Royer et Grandthille, situé à Châlons-en-Champagne, aujourd’hui transformé en restaurant Les Caudalies. ​

L’immeuble, datant de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, possède deux entrées et des parties en pan de bois visibles depuis la ruelle Saint-Alpin. ​François-Xavier-Louis Gargam, trésorier de France, est le premier propriétaire connu.

L’hôtel est ensuite acquis par Jean-Baptiste-Victor Royer dans les années 1840, qui le rénove en 1861, lui donnant une forme en « U » avec une cour centrale. ​ En 1887, des travaux de reconstruction des façades sont réalisés, suivis de l’ajout d’une véranda, d’une salle de billard et d’un boudoir. ​

Après la mort de Victor Royer en 1888, l’hôtel est racheté par la famille Grandthille, industriels lorrains. ​ Justin Grandthille transforme l’hôtel en ajoutant un jardin d’hiver sur deux niveaux, une maison de gardien, et une grille en ferronnerie. ​ Ces aménagements reflètent le style bourgeois du XIXe siècle. ​ Le jardin d’hiver, avec sa charpente métallique, ses vitraux décorés et son sol en mosaïque, est représentatif de l’art industriel de l’époque. ​ La véranda et les salons conservent des éléments décoratifs typiques du XVIIIe et XIXe siècles. ​

Le bâtiment est inscrit dans la zone de protection du Patrimoine Architectural, urbain et paysager et protégé au titre des Monuments historiques depuis 2007. ​ Il a été ouvert au public lors des Journées européennes du patrimoine. ​

© Office du tourisme