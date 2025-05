Le restaurant O2MS fête ses 3 ans d’ouverture – Villefranche-de-Rouergue, 24 mai 2025 07:00, Villefranche-de-Rouergue.

Aveyron

Le restaurant O2MS fête ses 3 ans d’ouverture 2, allée de la Résistance et de la Déportation Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Samedi 2025-05-24

fin : 2025-05-24

2025-05-24

Cochon à la broche (18€) et soirée animée par « Accord Perdu »

Pensez à réserver votre table 05.65.45.18.55

2, allée de la Résistance et de la Déportation

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 18 55

English :

Cochon à la broche (18?) and evening entertainment by « Accord Perdu »

Don’t forget to book your table: 05.65.45.18.55

German :

Schwein am Spieß (18?) und Abendveranstaltung mit Musik von « Accord Perdu »

Denken Sie daran, Ihren Tisch zu reservieren: 05.65.45.18.55

Italiano :

Maiale allo spiedo (18?) e intrattenimento serale a cura di « Accord Perdu »

Non dimenticate di prenotare il vostro tavolo: 05.65.45.18.55

Espanol :

Cerdo al asador (18?) y velada amenizada por « Accord Perdu »

No olvide reservar su mesa: 05.65.45.18.55

