Le Resto’Lugues Pindères

Le Resto’Lugues

Le Comptoir des Lugues Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Le Comptoir des Lugues se transforme en resto. Venez déguster un repas complet mitonné par nos bénévoles.

Menu camembert rôti, pomme de terre vapeur, duo de jambons, salade verte, pêche Melba, café, thé ou infusion, vin à volonté (rouge ou rosé)

Apportez vos couverts complets. .

Le Comptoir des Lugues Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13

