Le Resto’Lugues Pindères
Le Resto’Lugues Pindères samedi 15 novembre 2025.
Le Resto’Lugues
Le Comptoir des Lugues Pindères Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Le Comptoir des Lugues se transforme en resto. Venez déguster un repas complet mitonné par nos bénévoles.
Menu camembert rôti, pomme de terre vapeur, duo de jambons, salade verte, pêche Melba, café, thé ou infusion, vin à volonté (rouge ou rosé)
Apportez vos couverts complets. .
Le Comptoir des Lugues Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13
