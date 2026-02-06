Le Resto’Lugues Pindères
Le Resto’Lugues Pindères samedi 14 février 2026.
Le Resto’Lugues
Le Comptoir des Lugues Pindères Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Le Comptoir des Lugues se transforme en resto !
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, venez déguster un repas complet mitonné par nos bénévoles.
Menu et tarif à venir, sur inscription. .
Le Comptoir des Lugues Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Resto’Lugues
L’événement Le Resto’Lugues Pindères a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Coteaux et Landes de Gascogne