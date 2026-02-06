Le Resto’Lugues Pindères

Le Resto’Lugues Pindères samedi 14 février 2026.

Le Comptoir des Lugues Pindères Lot-et-Garonne

Début : 2026-02-14
2026-02-14

Le Comptoir des Lugues se transforme en resto !
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, venez déguster un repas complet mitonné par nos bénévoles.
Menu et tarif à venir, sur inscription.   .

Le Comptoir des Lugues Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 

