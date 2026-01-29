Le retable de l’église Saint-Léger de Fongrave Église Saint-Léger Fongrave

Le retable de l’église Saint-Léger de Fongrave

Église Saint-Léger Rue de l’Église Fongrave Lot-et-Garonne

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Fongrave a abrité pendant 5 siècles un prieuré qui nous a légué l’église Saint-Léger et son fabuleux retable du 17e siècle en bois sculpté. Qu’est-ce qu’un retable? Quels éléments le composent ? Rejoignez le guide pour scruter et décortiquer les étonnants détails de cette œuvre.

Église Saint-Léger Rue de l’Église Fongrave 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

English : Le retable de l’église Saint-Léger de Fongrave

For 5 centuries, Fongrave was home to a priory that bequeathed us the Saint-Léger church and its fabulous 17th century carved wooden altarpiece. What is an altarpiece? What elements make it up? Join our guide as we examine and dissect the astonishing details of this work of art.

