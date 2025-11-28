Le retour de Cornebidouille Médiathèque Castagnéra Talence

Le retour de Cornebidouille Vendredi 28 novembre, 18h00 Médiathèque Castagnéra Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T18:00:00 – 2025-11-28T20:00:00

Fin : 2025-11-28T18:00:00 – 2025-11-28T20:00:00

Attention ! Elle est de retour ! Plus féroce que jamais et toujours aussi bête que ses pieds ! Mais oui, souvenez-vous : « Que se passe-t-il quand les vilains marmots refusent de manger leur soupe ? Tout le monde le sait : la célèbre sorcière Cornebidouille sort de son placard et s’invite à la table pour terroriser les petits têtus ! » La recette est inchangée : effroi garanti et rigolade sont au rendez-vous ! Et une fois de plus, la sorcière la plus stupide de l’ouest ravira les petits comme les grands avec ses tours de magie immanquablement ratés qu’elle continue de dérouler tout au long de ces deux ouvrages qui clôturent cette série de cinq histoires !

Par le Collectif Blop (interjection)

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 78 90 »}]

Lecture théâtralisée lecture théâtre