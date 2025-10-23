Le Retour de Jean de Dunois Activités pour toute la famille Châteaudun

Le Retour de Jean de Dunois Activités pour toute la famille

Château de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-26

2025-10-23

Le Retour de Jean de Dunois . Pendant les vacances de la Toussaint, le château de Châteaudun proposera des animations variées pour toute la famille en lien avec l’ouverture de la salle d’interprétation sur Jean de Dunois dans l’aile du 15e siècle. Tarif habituel du monument (gratuit -26 ans).

Programme du vendredi 23 au dimanche 26

– Ateliers d’artisanat médiévaux laine, cuir, calligraphie, broderie (vendredi de 10h à 16h30 , samedi et dimanche de 10h30 à 17h)

– Stand apothicaire et herboristerie (vendredi, samedi, dimanche de 10h à 17h)

– Présentation de danses médiévales (samedi 12h00 et 15h15, dimanche 11h et 15h15)

– Spectacles de danse avec voiles et éventails (samedi 14h30 et 16h, dimanche 12h et 16h)

– Présentation d’armes et armures médiévales ainsi que de copies de manuscrits médiévaux (samedi et dimanche de 10h30 à 17h)

– Atelier d’initiation au combat médiéval avec armes et armures en mousse (samedi et dimanche de 10h30 à 17h)

– Représentations de combats médiévaux en armure (samedi et dimanche à 14h30 et 16h)

– Animation barde (samedi à 11h, dimanche à 14h30) .

Château de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 94 02 90 chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr

English :

The Return of Jean de Dunois . During the All Saints? vacations, the Château de Châteaudun will be offering a variety of activities for the whole family, in conjunction with the opening of the Jean de Dunois interpretation room in the 15th-century wing. Regular admission (free for under-26s).

German :

Die Rückkehr von Jean de Dunois . Während der Allerheiligenferien bietet das Schloss Châteaudun im Zusammenhang mit der Eröffnung des Interpretationsraums über Jean de Dunois im Flügel aus dem 15. Jahrhundert verschiedene Animationen für die ganze Familie an. Normale Eintrittspreise des Monuments (kostenlos -26 Jahre).

Italiano :

Il ritorno di Jean de Dunois . Durante le vacanze di Ognissanti, il Castello di Châteaudun offrirà una serie di attività per tutta la famiglia in concomitanza con l’apertura della sala di interpretazione su Jean de Dunois nell’ala del XV secolo. Ingresso normale al monumento (gratuito per i minori di 26 anni).

Espanol :

El regreso de Jean de Dunois Durante las vacaciones de Todos los Santos, el castillo de Châteaudun ofrecerá diversas actividades para toda la familia con motivo de la apertura de la sala de interpretación sobre Jean de Dunois en el ala del siglo XV. Entrada normal al monumento (gratuita para menores de 26 años).

