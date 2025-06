Le retour de la Vasque Olympique Paris 21 juin 2025 07:00

Celle qui a illuminé le ciel de Paris pendant les Jeux Olympiques et paralympiques 2024 est de retour au jardin des Tuileries. Pendant tout l’été la vasque s’envolera à nouveau chaque soir pour un spectacle magique.

English :

The one that lit up the skies of Paris during the 2024 Olympic and Paralympic Games is back in the Tuileries Gardens. Throughout the summer, the cauldron will once again take to the skies every evening for a magical show.

German :

Die Leuchte, die während der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 den Himmel über Paris erleuchtet hat, kehrt in den Tuileriengarten zurück. Den ganzen Sommer über wird die Schale wieder jeden Abend für ein magisches Schauspiel in die Luft steigen.

Italiano :

La luce che ha illuminato il cielo di Parigi durante i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2024 è tornata nei Giardini delle Tuileries. Per tutta l’estate, il calderone tornerà a illuminare il cielo ogni sera per uno spettacolo magico.

Espanol :

La luz que iluminó el cielo de París durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024 vuelve a los Jardines de las Tullerías. Durante todo el verano, el pebetero volverá a surcar los cielos cada noche para ofrecer un espectáculo mágico.

