Le re(tour) de Robert Guyot Vélodrome Lurcy-Lévis Allier

Venez découvrir les disciplines du cyclisme sur piste à l’occasion du re(tour) de Robert Guyot, avec animations sportives, démonstrations et moments de partage autour du don de sang et d’organes. Événement convivial et solidaire ouvert à tous !

Vélodrome

Vélodrome Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes lep.mail@orange.fr

English :

Come and discover track cycling disciplines at the Robert Guyot re(tour), with sporting events, demonstrations and moments of sharing around blood and organ donation. A friendly, supportive event open to all!

German :

Entdecken Sie die Disziplinen des Bahnradsports anlässlich der Re(tour) von Robert Guyot mit Sportanimationen, Vorführungen und gemeinsamen Momenten rund um die Blut- und Organspende. Ein geselliges und solidarisches Ereignis, das allen offen steht!

Italiano :

Venite a scoprire le discipline del ciclismo su pista al Robert Guyot re(tour), con eventi sportivi, dimostrazioni e occasioni per condividere idee sulla donazione di sangue e organi. Un evento amichevole e solidale aperto a tutti!

Espanol :

Venga a descubrir las disciplinas del ciclismo en pista en el Robert Guyot re(tour), con pruebas deportivas, demostraciones y oportunidades para compartir ideas sobre la donación de sangre y órganos. Un evento amistoso, solidario y abierto a todos

