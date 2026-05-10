Plouha

Le Retour des Jeudis

Bourg Plouha Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06 23:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Pour les 30 ans, l’association du Retour des Jeudis a vu les choses en grand avec une belle programmation! Soirée festive dans le bourg de Plouha, animée par deux concerts sur scène, des arts de rue et un marché artisanal. Restauration sur place. .

Bourg Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 68 85 01 89

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English :

L’événement Le Retour des Jeudis Plouha a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Falaises d’Armor