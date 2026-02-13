Le retour du Bièvre dans le Pas-de-Calais, Grange Nature, Maison Nature du Département, Clairmarais

Le retour du Bièvre dans le Pas-de-Calais Samedi 28 mars, 18h00 Grange Nature, Maison Nature du Département Pas-de-Calais

Entrée gratuite, sur réservation préalable

Le Bièvre (Castor fiber) ou Castor européen fait sont grand retour après 300 ans d’absence dans le nord de la France. Arrivé dès 2019 dans le Département du Nord, les premiers individus arrivent aujourd’hui dans le Pas-de-Calais. Ce retour se fait principalement par les canaux, que les jeunes individus de 2 ans en recherche de territoire empruntent facilement.

Nous vous proposons de venir découvrir en famille à la Grange Nature EDEN 62, la biologie et l’écologie du plus gros rongeur européen. La présentation sera faite avec de nombreuses illustrations, ainsi que des reliefs de repas prélevés sur les sites Castor existants (troncs coupés, branches écorcées, copeaux de bois)

Grange Nature, Maison Nature du Département 18 Rue du Romelaere, 62500 Clairmarais Clairmarais 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@eden62.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 21 38 52 95 »}, {« type »: « link », « value »: « https://eden62.fr/la-grange-nature/presentation-2/ »}]

Conférence/animation de découverte du Castor européen Bièvre Castor

EDEN 62