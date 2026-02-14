Le retour du Bièvre dans le Valenciennois, Base Nature et de Loisirs de Condé-sur-l’Escaut, Condé-sur-l’Escaut

Le retour du Bièvre dans le Valenciennois Mercredi 8 avril, 14h00 Base Nature et de Loisirs de Condé-sur-l’Escaut Nord

Entré gratuite, sur inscription préalable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T14:00:00+02:00 – 2026-04-08T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-08T14:00:00+02:00 – 2026-04-08T16:00:00+02:00

La conférence / animation en salle (1h30) Grand public vous présentera la biologie et l’écologie du Bièvre (Castor fiber) et sa vie en famille (si proche du concept de famille humaine). Une sortie de visite Chabaud-Latour (30 min) où le plus gros rongeur européen a élu domicile depuis quelques années suivra l’animation en salle.

Carnet rose : chaque année, 2 castorins viennent agrandir la famille (mai-juin) 100 jours après les accouplements durant l’hiver (février-mars). C’est aussi le moment pour les subadultes de 2 ans de quitter la famille pour se trouver un nouveau territoire.

Base Nature et de Loisirs de Condé-sur-l'Escaut Rue Henri Martrice, 59163 Condé-sur-l'Escaut Condé-sur-l'Escaut 59163 Nord Hauts-de-France

Découverte du Castor européen à Chabaud-Latour Castor Bièvre

Samuel Dubie