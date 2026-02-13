Le retour du Bièvre en Béthunois, Mairie d’Annequin, Annequin

Le retour du Bièvre en Béthunois Vendredi 3 avril, 20h00 Mairie d’Annequin Pas-de-Calais

Animation gratuite, sur Inscription préalable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-03T20:00:00+02:00 – 2026-04-03T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-03T20:00:00+02:00 – 2026-04-03T22:00:00+02:00

Après 300 ans d’absence, le retour du Bièvre (Castor fiber) est effectif dans le Pas-de-Calais, l’animal s’étant installé depuis 2021 dans la Réserve naturelle de Cambrin-Annequin-Cuinchy-Festubert gérée par le Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France.

Nous vous proposons de découvrir en salle la biologie et l’écologie du plus gros rongeur indigène européen qui fait son retour en région Hauts-de-France. Ce gestionnaire historique des zones humides a laissé son nom dans les patronymes régionaux, ainsi que le nom des communes proches telles que Beuvry et Labeuvrière.

Conférence / animation ouverte au Grand Public et aux enfants. Animée par Eau Vivante Nord de France, le Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France et la commune d’Annequin.

Mairie d’Annequin Place Basly 62149 ANNEQUIN Annequin 62149 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0322896396 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@cen-hautsdefrance.org »}, {« type »: « link », « value »: « http://cen-hautsdefrance.org/rnr-des-marais-de-cambrin-annequin-cuinchy-et-festubert »}]

Le retour du Castor européen dans le Pas-de-Calais Castor zones humides

Samuel Dubie