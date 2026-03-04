Le retour du Bièvre sur la Lys, 2 rue du fort Comines, Comines

Le retour du Bièvre sur la Lys Mardi 24 mars, 18h30 2 rue du fort Comines Nord

Entrée gratuite, sur inscription préalable

Après avoir recolonisé l’Escaut depuis la Flandre (Belgique), le Bièvre (Castor fiber) fait son grand retour sur la Lys canalisée. La rivière marque localement la frontière entre la Wallonie picarde (Belgique) et la région lilloise. L’association Lys-Nature vous accueille pour une soirée de découverte de la biologie et l’écologie du plus gros rongeur européen disparu depuis 300 ans du département du Nord.

Rendez-vous à 18h30 au local de l’association Lys-Nature, 12 rue d’Hollebeke, 7781 HOUTHEM (Comines-Warneton, Wallonie)

2 rue du fort Comines 59560 Nord Hauts-de-France

Yohan TISON