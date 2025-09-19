Le retour du Capitaine Nemo – François Schuiten, Benoît Peeters Le Pin Galant Mérignac

Le retour du Capitaine Nemo – François Schuiten, Benoît Peeters Vendredi 19 septembre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 25 € / RÉDUIT : 19 € / ENFANTS ET ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Début : 2025-09-19T20:30:00 – 2025-09-19T22:00:00

Fin : 2025-09-19T20:30:00 – 2025-09-19T22:00:00

Dans le cadre du Festival mérignacais Hypermondes, le Pin Galant accueille les aventures en musique et en image du « Capitaine Nemo » de Jules Verne.

Un héros inoubliable qui a bouleversé les imaginaires…

Depuis les grandes profondeurs de l’océan, le « Nauti-poulpe » émerge peu à peu…

À l’intérieur de cet engin étrange, mi-animal mi-machine, un vieil homme s’éveille d’un long coma.

De vagues souvenirs lui reviennent : « Capitaine, j’étais capitaine… Je suis le Capitaine Nemo », le Nautilus, les rencontres avec le professeur Aronnax, puis l’île mystérieuse, l’ingénieur Cyrus Smith et ses compagnons… Le Nauti-poulpe remonte peu à peu vers la surface.

Jusqu’où va-t-il maintenant l’entraîner ?

Auteurs de la célèbre série de bande dessinée Les Cités obscures, François Schuiten et Benoît Peeters, pour cette nouvelle création, ont choisi de s’entourer des musiciens de l’ensemble Sillages et du chanteur Xavier de Lignerolles. Un envoûtant spectacle multimédia autour des figures mythiques du Capitaine Nemo et de Jules Verne.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com

