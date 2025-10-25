Le retour du printemps Saint-Hilaire-sur-Benaize

Dans le cadre du Musique et Théâtre au Pays, La Barda compagnie présente un spectacle autour d’une amitié improbable à travers les saisons ! Théâtre d’objets, musique et chants.

Dans l’intimité d’un espace circulaire, l’amitié improbable entre un chien des villes et une grenouille des champs, orchestrée par deux personnages intemporels qui vadrouillent subtilement entre chants polyphoniques, situations burlesques, jeu musical et théâtre d’objets. Nos deux personnages convoquent le cycle des saisons, de la vie. Les spectateur.rices sont tout près, comme au cirque, et contribuent à ce moment intense et simple à la fois. On écoute, on regarde et on hume les douces odeurs printanières, la chaleur de l’été, les couleurs de l’automne et la blancheur hivernale…

As part of Musique et Théâtre au Pays, La Barda compagnie presents a show about an unlikely friendship through the seasons! Object theater, music and song.

Im Rahmen von Musique et Théâtre au Pays präsentiert La Barda compagnie eine Aufführung rund um eine unwahrscheinliche Freundschaft durch die Jahreszeiten! Objekttheater, Musik und Gesang.

Nell’ambito di Musique et Théâtre au Pays, La Barda compagnie presenta uno spettacolo su un’improbabile amicizia attraverso le stagioni! Teatro d’oggetti, musica e canzoni.

En el marco de Musique et Théâtre au Pays, La Barda compagnie presenta un espectáculo sobre una improbable amistad a través de las estaciones Teatro de objetos, música y canciones.

