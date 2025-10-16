« Le Retour » – Exposition photographique Centre Paris Anim’ Château Landon Paris

« Le Retour » – Exposition photographique Centre Paris Anim’ Château Landon Paris jeudi 16 octobre 2025.

Une exposition à découvrir, en entrée libre, dans le cadre d’Escale – Images du réel.

Vernissage de l’exposition le jeudi 16 octobre de 19h à 21h.

Chaque année, des milliers de Sénégalais quittent leur pays dans l’espoir d’une vie meilleure. Certains reviennent, après un rapatriement ou par choix, confrontés à la honte, à la précarité et à une dette morale envers leurs proches. D’une solution, ils deviennent parfois un problème. Le retour les confronte à une réalité dure, faite de ruptures, de silences et de stigmates.

À travers les récits de Macoumba, El-Hadj, Moustapha et Salamba, la photographe explore les défis auxquels ils font face et les rêves qui les animent, révélant une force intérieure qui continue de briller.

Ce travail a été mentoré par le collectif ITEM

Une exposition de la programmation satellite des Rencontres Photographiques du 10ᵉ

Du mardi 15 octobre au samedi 15 novembre 2025, le centre Paris Anim’ Château Landon / Philippe de Girard, accueil la photographe Jennifer Carlos pour son exposition « Le retour ».

Le jeudi 16 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-16T22:00:00+02:00

fin : 2025-10-17T00:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-16T19:00:00+02:00_2025-10-16T21:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Château Landon 31 Rue du Château Landon 75010 L’espace Château Landon est l’un des quatre centres Paris Anim’ du 10e. A la croisée de quartiers aux accents culturels très variés, le centre développe aujourd’hui un projet interculturel avec des pratiques d’activités issues de différentes cultures environnantes.Paris

https://www.crl10.net/blog/le-retour-0 https://www.facebook.com/events/1041677994709991 https://www.facebook.com/events/1041677994709991