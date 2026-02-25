Le Rêve américain 10 ans du Félix Cinéma Le Félix Labouheyre

Le Rêve américain 10 ans du Félix

Projection du film Le Rêve américain précédé d’une tombola pour gagner un abonnement de 10 places au Félix !

Synopsis

Personne n’aurait parié sur Jérémy, coincé derrière le comptoir d’un vidéo club à Amiens, ou sur Bouna, lorsqu’il faisait des ménages à l’aéroport d’Orly. Sans contacts, sans argent et avec un niveau d’anglais plus qu’approximatif, rien ne les prédestinait à devenir des agents qui comptent en NBA.

Inspiré d’une histoire vraie, ce film raconte le parcours de deux outsiders qui, grâce à leur passion absolue pour le basket et leur amitié indéfectible, ont bravé tous les obstacles pour réaliser leur Rêve Américain. .

Cinéma Le Félix 2, rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

English :

Screening of Le Rêve américain preceded by a raffle to win a 10-seat subscription to Le Félix!

